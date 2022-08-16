Детский корпус больницы в Коммунарке готов на 63%

Возведение детского корпуса на 180 коек для больницы в Коммунарке завершено более чем наполовину, готовность объекта составляет 63%. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Завершаются кровельные и фасадные работы, продолжается отделка помещений. В конце месяца начнется монтаж оборудования и мебели», - сказал он и отметил, что ввод в эксплуатацию детского корпуса предусмотрен в этом году.

Так, совокупная площадь восьмиэтажного здания составит 24,2 тысячи «квадратов». Там будут работать, в частности, приемное, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии и дневной стационар. При этом отделение патологии новорожденных будет оснащено самыми современными инкубаторами, которые будут позволять выходить новорожденных при самых сложных патологиях.

Загрутдинов также подчеркнул, что, как ранее отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин, больница в Коммунарке станет мощным современным многопрофильным центром. Он напомнил, что технологии, собранные в Коммунарке, являются одними из лучших в мире. Так, две трети клиники уже построено и введено в эксплуатацию.

