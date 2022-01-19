Детские сады Красноярска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Отмечается, что во всех детских садах проходит эвакуация детей и персонала.

По данным источника в правоохранительных органах региона, сообщения о «минировании» поступали из-за рубежа.

Кроме того, СМИ сообщают, что детские сады эвакуируют и в Норильске, учреждения якобы намерены закрыться до понедельника, пишет Ura.ru.

Ранее в течение четырех дней в школы Красноярска поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, напоминает «Свободная пресса». Однако в среду эвакуации в школах края из-за ложных минирований отменили, образовательные учреждения охраняют полиция и Росгвардия.

