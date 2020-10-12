Деревянные дома средней этажности могут появиться в Подмосковье
Деревянные дома средней этажности могут начать строить в Подмосковье в течение десяти лет, заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
По ее словам, лестницы и фундамент по-прежнему будут железобетонными, из дерева будет выполнен лишь каркас.
«Но некоторая косность мышления, которая сейчас заставляет рассуждать о том, что древесина является горючим материалом, и идущая вокруг этого активная полемика, я думаю, делают перспективу этого несколько отложенной», - отметила она в эфире «Радио 1».
Чиновник привела в пример подобные дома в Норвегии, а также общежития в Ванкувере.
«Деревянное домостроение имеет свои реальные перспективы, в первую очередь, за счёт всесезонности строения и за счёт того, что у него высокий уровень экологичности. Все-таки древесина у нас относится к возобновляемым ресурсам, причем оборачиваемость составляет не более 20 лет», – напомнила собеседница.
Ранее в Московской области подскочил спрос на аренду загородной недвижимости подскочил на фоне роста заболеваемости коронавирусом и возможным ужесточением карантинных мер. Цена за месяц проживания составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.
Как отмечает «Радио 1», стоимость аренды зависит от локации и расположения дома. Сейчас самый недорогой коттедж можно найти за 70-80 тысяч в месяц, но 80-90 километрах от Москвы. Аренда загородного дома бизнес-класса в тридцатикилометровой зоне уже вредя ли возможна дешевле 200 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Названа дата заседания контактной группы по Донбассу
- Деревянные дома средней этажности могут появиться в Подмосковье
- Установлена личность нижегородского стрелка
- Воробьев назвал главную задачу Подмосковья во время пандемии
- Три человека погибли при обстреле остановки в Нижегородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru