Депутаты Забайкалья поддержали в первом чтении эвтаназию бездомных собак
Законодательное собрание Забайкальского края поддержало в первом чтении изменения в региональный закон, который разрешает умерщвление бездомных собак. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил глава Государственной ветслужбы Забайкалья Андрей Лим, предполагается, что агрессивные безнадзорные животные будут находиться в пунктах временного содержания 30 дней, затем будет происходить гуманная эвтаназия.
«Собаки, которые будут отловлены с признаками [наличия] владельца, будут содержаться в приютах до полугода. В случае если не будет найден владелец либо новый владелец, они будут перемещаться в пункты временного содержания для ... гуманной эвтаназии», — указал Лим.
Изменения позволят снизить нагрузку на бюджет. Сейчас в регионе бездомные собаки содержатся в приютах пожизненно, на одну особь тратят примерно 54 тысячи рублей в год. В текущем году на содержание животных направили 153 млн рублей.
Ранее в селе Засопка в Забайкалье собака напала на девятилетнего ребенка, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru