Депутаты Забайкалья поддержали в первом чтении эвтаназию бездомных собак

Как отметил глава Государственной ветслужбы Забайкалья Андрей Лим, предполагается, что агрессивные безнадзорные животные будут находиться в пунктах временного содержания 30 дней, затем будет происходить гуманная эвтаназия.

«Собаки, которые будут отловлены с признаками [наличия] владельца, будут содержаться в приютах до полугода. В случае если не будет найден владелец либо новый владелец, они будут перемещаться в пункты временного содержания для ... гуманной эвтаназии», — указал Лим.

Изменения позволят снизить нагрузку на бюджет. Сейчас в регионе бездомные собаки содержатся в приютах пожизненно, на одну особь тратят примерно 54 тысячи рублей в год. В текущем году на содержание животных направили 153 млн рублей.

Ранее в селе Засопка в Забайкалье собака напала на девятилетнего ребенка, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, напоминает RT.

