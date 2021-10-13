Депутат Орлов: Поэтапная финансовая помощь бизнесу обеспечивает гибкость системы поддержки предпринимателей

Кроме того, по словам Орлова, в пакете мер есть специальные субсидии и компенсации, которые дают бизнесу выйти на новые рынки, найти новые ниши и клиентуру. В том числе компенсация расходов на онлайн-рекламу или продвижение продукции на маркетплейсах.

Депутат отметил, что на данный момент уже выдано грантов и субсидий на 1,5 млрд рублей. В октябре на эти цели выделено дополнительно 500 млн рублей. Получателями грантов и субсидий стали более 1,5 тысяч столичных предприятий и рассматриваются новые заявки.

