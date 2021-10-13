Депутат Орлов: Поэтапная финансовая помощь бизнесу обеспечивает гибкость системы поддержки предпринимателей
Поэтапное внедрение мер поддержки бизнеса обеспечивает гибкость и адаптивность системы помощи предпринимателям, заявил зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов.
«Вместе с предпринимателями городские власти разрабатывают и внедряют все новые и новые форматы помощи, предлагают их бизнесу. Субсидии и гранты касаются самых разных направлений: это и проценты по кредитам, и компенсации на закупки СИЗ (перчатки, макси, дезинфицирующие средства), и помощь при оплате коммунальных услуг», - отметил в беседе с АГН «Москва» парламентарий.
Кроме того, по словам Орлова, в пакете мер есть специальные субсидии и компенсации, которые дают бизнесу выйти на новые рынки, найти новые ниши и клиентуру. В том числе компенсация расходов на онлайн-рекламу или продвижение продукции на маркетплейсах.
Депутат отметил, что на данный момент уже выдано грантов и субсидий на 1,5 млрд рублей. В октябре на эти цели выделено дополнительно 500 млн рублей. Получателями грантов и субсидий стали более 1,5 тысяч столичных предприятий и рассматриваются новые заявки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Ушел в отставку мэр Белгорода, принимавший присягу под марш из «Звездных войн»
- Песков: Правительству удается сдерживать рост цен
- Белоруссия обновила суточный антирекорд по количеству случаев коронавируса
- В МИД рекомендовали СМИ Британии извиниться за фейк о краже вакцины
- Песков заявил, что Путин приедет на Валдайский форум
- Следствие просит арестовать подозреваемого в хищении ректора «Шанинки»
- Вдове Александра Солженицына сделали срочную операцию на сердце
- Врачи назвали симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
- Поклонская пригласила россиян в Кабо-Верде
- Анджелину Джоли заметили на ночном свидании с бывшим мужем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru