Депутат Орлов: Поэтапная финансовая помощь бизнесу обеспечивает гибкость системы поддержки предпринимателей

Поэтапное внедрение мер поддержки бизнеса обеспечивает гибкость и адаптивность системы помощи предпринимателям, заявил зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов.

«Вместе с предпринимателями городские власти разрабатывают и внедряют все новые и новые форматы помощи, предлагают их бизнесу. Субсидии и гранты касаются самых разных направлений: это и проценты по кредитам, и компенсации на закупки СИЗ (перчатки, макси, дезинфицирующие средства), и помощь при оплате коммунальных услуг», - отметил в беседе с АГН «Москва» парламентарий.

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Кроме того, по словам Орлова, в пакете мер есть специальные субсидии и компенсации, которые дают бизнесу выйти на новые рынки, найти новые ниши и клиентуру. В том числе компенсация расходов на онлайн-рекламу или продвижение продукции на маркетплейсах.

Депутат отметил, что на данный момент уже выдано грантов и субсидий на 1,5 млрд рублей. В октябре на эти цели выделено дополнительно 500 млн рублей. Получателями грантов и субсидий стали более 1,5 тысяч столичных предприятий и рассматриваются новые заявки.

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