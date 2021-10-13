Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч

Количество самозанятых в Москве превысило 750 тысяч, это 10% от трудоспособного населения города. При этом ежемесячный прирост составляет 30-35 тысяч человек. На столицу приходится четверть от общего числа самозанятых в стране.

«Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 год, — 406 тысяч. А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Самозанятыми считаются граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год. Они платят налог в размере 4% от суммы полученного дохода и 6% — при работе с ИП и компаниями. Налогом облагаются репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги по перевозке и доставке, ремонту и строительству, маркетингу и рекламе.

«Самозанятые в январе-августе 2021 года перечислили в бюджет 2,78 миллиарда рублей налога на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, каждый месяц московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 370 миллионов рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что растет суммарный доход самозанятых. С начала 2019 года до 1 сентября 2021-го эта сумма составила 232 миллиарда рублей, это 40% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека к началу осени достиг 2332 рублей, увеличившись на 20% по сравнению с началом года и на 40% по отношению к показателям сентября прошлого года.

Более подробную информацию о самозанятости можно найти на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.

