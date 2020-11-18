Депутат Николаева: В бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников

В проекте бюджета Москвы на 2021 год и прогнозных показателей на два последующих года закреплено приоритетное финансирование социальной сферы. Об этом член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева сообщила АГН «Москва».

В проекте расходы на социальную сферу составляют более половины бюджета - 56%. Средства должны пойти на работу систем здравоохранения и образования, финансирование выплат и льгот, повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

По словам парламентария, зарплаты бюджетников в следующим году вырастут на 3,7%.

Врачи и учителя станут зарабатывать больше

Предлагается также продолжить финансирование стимулирующих выплат.

В ситуации пандемии особенно важно дать бюджетникам ощущение стабильности.

«В этой ситуации особенно важно, чтобы сохранялась стабильная работа бюджетной сферы и уровень социальной помощи от города тем, кто в ней нуждается», - заявила Николаева.

Депутат предложила поддержать проект бюджета, пишут argumenti.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Мосгордума
ТЕГИ:БюджетБюджетникиМосгордума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры