Депутат Николаева: В бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников
В проекте бюджета Москвы на 2021 год и прогнозных показателей на два последующих года закреплено приоритетное финансирование социальной сферы. Об этом член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева сообщила АГН «Москва».
В проекте расходы на социальную сферу составляют более половины бюджета - 56%. Средства должны пойти на работу систем здравоохранения и образования, финансирование выплат и льгот, повышение зарплат работникам бюджетной сферы.
По словам парламентария, зарплаты бюджетников в следующим году вырастут на 3,7%.
Предлагается также продолжить финансирование стимулирующих выплат.
В ситуации пандемии особенно важно дать бюджетникам ощущение стабильности.
«В этой ситуации особенно важно, чтобы сохранялась стабильная работа бюджетной сферы и уровень социальной помощи от города тем, кто в ней нуждается», - заявила Николаева.
Депутат предложила поддержать проект бюджета, пишут argumenti.ru.
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