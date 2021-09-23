Депутат Мособлдумы раскритиковал занижение скоростного режима на дорогах Подмосковья

Новые дороги и сопутствующая инфраструктура должны ускорить развитие экономики Московской области, однако ограничения, неадекватные качеству новых трасс, замедляют этот процесс. Такое мнение выразил депутат Московской областной Думы Кирилл Жигарев.

«В Подмосковье до сих пор есть достаточно много мест, где абсолютно не обосновано установлены скоростные ограничения, где неправильная разметка. Самый яркий пример из последних – реконструированная дорога, проходящая через Балашиху», - отметил депутат.

По мнению Жигарева, ограничение скорости до 80 километров в час не соответствует качеству дорожного полотна. Он отметил, что дорога после реконструкции стала шире и ровнее, поэтому люди неосознанно начинают превышать скоростной режим.

«Cкоростной режим не меняется исключительно из-за того, что с этой дороги приходит много штрафов за нарушение скоростного режима. Но если наша задача – развитие дорожной инфраструктуры, то такие ограничения приносят только вред», – заявил собеседник «Радио 1».

По мнению Жигарева, излишние ограничения тормозят развитие транспортной доступности области.

