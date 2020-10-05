Депутат МГД: Сертификация инфраструктурных проектов позволит сохранить экологию
Введение новой системы сертификации необходимых России инфраструктурных проектов позволит сохранить окружающую среду. Об этом рассказал член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин. Он подчеркнул, что охрана окружающей среды остается одним из приоритетов политики России. По словам парламентария, на федеральном уровне в ближайшем будущем будет действовать система добровольной оценки экологического влияния инфраструктурных проектов. К этой категории относится строительство энергетических, транспортных и других объектов.
«Это означает, что в нашей стране внедряются общемировые принципы качественных инфраструктурных инвестиций: создаваемые и реконструируемые объекты не должны наносить существенного вреда окружающей среде и климату планеты. Такие стандарты в ближайшее время будут действовать во всех странах G20», - добавил депутат МГД.
Он подчеркнул, что для воплощения в жизнь этой концепции сейчас уже разрабатывается национальная система оценки и сертификации инфраструктурных проектов. Бускин пояснил, что в рамках этой системы будут оцениваться показатели экономики и управления, экологии и климата, а также качества жизни.
«Эта задача актуальна и для Москвы, где каждый год строятся электроподстанции, автомобильные и рельсовые магистрали, а также объекты водопровода, канализации и реконструируются коммуникации. Все это должно производиться с учетом сохранения московских экосистем. Это означает, что нужны новые подходы - внедрению которых и должна помочь добровольная сертификация», - резюмировал депутат.
Между тем, ранее стало известно, что министр просвещения России и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в экомарафоне, который прошёл в рамках акции Российского движения школьников (РДШ) «Экодежурный по стране». 25 сентября около 100 школьников очищали от мусора территории лесопарка «Изумрудные холмы» в городском округе Красногорск.
Участники экомарафона в возрасте от 8 лет сами выбирают территории, на которых будут собирать мусор, и формат уборки. Это может быть субботник, челлендж, флешмоб или плоггинг – спортивное занятие, соединяющее в себе бег трусцой и сбор мусора. После все собранные отходы взвешиваются и отправляются на переработку. В городском округе Красногорск в эту пятницу было собрано более 500 килограммов мусора.
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