В Камчатгидромете определили причину гибели животных на Камчатке

«Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты», — цитирует Полякову Газета.ru.

Представитель Камчатгидромета полагает, что животные погибли на глубине. По ее мнению, отравление акватории произошло в придонном слое, поэтому первоначальные исследования не показали превышения в воде содержания нефтепродуктов и фенола.

Ранее стало известно о массовом выбросе морских обитателей на берег Камчатки. Погибли тысячи животных. Об изменениях воды местные сёрферы сообщали в соцсетях на протяжении двух недель. СК РФ начал проверку инцидента. По предварительной оценке, инцидент произошел из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.

Генпрокура РФ контролирует итоги проверки ситуации на Камчатке.

