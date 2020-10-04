В Камчатгидромете определили причину гибели животных на Камчатке
Массовый выброс морских животных на берег Камчатки и их гибель произошли по разным причинам, рассказала начальник Камчатгидромета Вера Полякова.
По словам эксперта, животных выбросил на берег Камчатки шторм. С 28 на 29 сентября циклон принес в прибрежные районы и на акваторию Авачинской бухты сильный ветер восточных направлений - более 25 м/с.
«Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты», — цитирует Полякову Газета.ru.
Представитель Камчатгидромета полагает, что животные погибли на глубине. По ее мнению, отравление акватории произошло в придонном слое, поэтому первоначальные исследования не показали превышения в воде содержания нефтепродуктов и фенола.
Ранее стало известно о массовом выбросе морских обитателей на берег Камчатки. Погибли тысячи животных. Об изменениях воды местные сёрферы сообщали в соцсетях на протяжении двух недель. СК РФ начал проверку инцидента. По предварительной оценке, инцидент произошел из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.
Генпрокура РФ контролирует итоги проверки ситуации на Камчатке.
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