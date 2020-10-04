В Камчатгидромете определили причину гибели животных на Камчатке

Массовый выброс морских животных на берег Камчатки и их гибель произошли по разным причинам, рассказала начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

По словам эксперта, животных выбросил на берег Камчатки шторм. С 28 на 29 сентября циклон принес в прибрежные районы и на акваторию Авачинской бухты сильный ветер восточных направлений - более 25 м/с.

Тысячи отравленных животных. На Камчатке экологическая катастрофа

«Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты», — цитирует Полякову Газета.ru.

Представитель Камчатгидромета полагает, что животные погибли на глубине. По ее мнению, отравление акватории произошло в придонном слое, поэтому первоначальные исследования не показали превышения в воде содержания нефтепродуктов и фенола.

Ранее стало известно о массовом выбросе морских обитателей на берег Камчатки. Погибли тысячи животных. Об изменениях воды местные сёрферы сообщали в соцсетях на протяжении двух недель. СК РФ начал проверку инцидента. По предварительной оценке, инцидент произошел из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.

Генпрокура РФ контролирует итоги проверки ситуации на Камчатке.

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ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:ЖивотныеЭкологияКамчатка
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