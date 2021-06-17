Депутат МГД Козлов: Тест системы электронного голосования позволит выявить даже минимальные дефекты
Тестирование системы электронного голосования позволит выявить ее дефекты и уязвимости, рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
По словам парламентария, для того, чтобы люди смогли доверять электронному голосованию, они должны увидеть систему в действии «от первого до последнего шага». Причем тестирование необходимо провести среди пользователей с разным уровнем владения технологиями.
«Поэтому так важно провести и тест "под нагрузкой" общегородской, и сделать прозрачной, понятной, проверяемой регистрацию на онлайн-голосование, а также привлечь хакеров, которые способны выявить даже минимальные дефекты и уязвимости в системе», — заявил Козлов.
Как отметил депутат, в июле планируется провести общегородской тест онлайн-голосования. Вопрос для голосования обсуждается: Козлов считает, что важно выбрать проблему, актуальную для города, решение по которой можно будет довести до исполнения.
Парламентарий отметил, что в качестве одной из тем рассматривается обязательная регистрация домашних животных. Как подчеркнул Козлов, этот вопрос требует ответственности от всего общества, поскольку проблема бродячих животных в мегаполисе — следствие недобросовестного отношения бывших хозяев.
Также власти обсуждают возможность использования функции просмотра хода регистрации избирателей на онлайн-голосование.
«Если будет внедрена система двухфакторной аутентификации, а по номеру заявления можно будет отследить, на какой стадии заявление на регистрацию не только в личном кабинете, но и в открытом режиме, это все поможет формированию доверия, а затем и интересу к выборным процедурам. При этом, никто не будет знать, какой конкретный человек за тем или иным номером заявления», — отметил Козлов.
Кроме того, депутат подчеркнул, что запланированная хакерская атака для поиска уязвимостей в системе — это прежде всего соревнование. Вместе с тем, специалисты должны тщательно проверить дефекты, уязвимости, «слепые пятна».
«И чем серьезнее будет это испытание, тем лучшую систему мы в результате получим», — заключил Козлов.
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