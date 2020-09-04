Депутат МГД Мария Киселева рассказала о расширении системы городского велопроката
Городской велопрокат в Москве ежегодно будет пополняться на тысячу велосипедов, и в будущем сеть охватит весь город – станции будут в каждом районе, рассказала в интервью «Аргументам и фактам» депутат Мосгордумы и олимпийская чемпионка Мария Киселева.
«Городской велопрокат сегодня становится единой сетью: в идеале москвич вообще не должен задумываться, будет ли стоянка на его пути, потому что они будут буквально на каждом шагу», - отметила она.
Услуги проката решают проблему москвичей, которым негде хранить велосипеды, а рост популярности велопроката стимулирует развитие инфраструктуры, отмечает Киселева. По её словам, в скором времени велосипедисты смогут прокладывать удобные маршруты по всему городу.
Депутат также рассказала об эксперименте с временными велодорожками на Большой Полянке, Малой Дмитровке, Большом Москворецком мосту, а также в Газетном переулке и Каретном ряду. Он продлится до 1 ноября, и если его признают успешным, в центре города в следующем году сделают специальные полосы для велосипедистов.
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