Депутат МГД Артемьев рассказал о программе Всемирной недели космоса на ВДНХ

Программа Всемирной недели космоса, которая проходит в столичном центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, позволит москвичам узнать о его будущем развитии. Об этом рассказал депутат Московской городской думы, летчик-космонавт Олег Артемьев.

«В течение недели в центре проходили экскурсии, лекции и детские квесты для тех, кто мечтает связать свою жизнь со «звездной профессией», но особенно насыщенная программа будет на выходных», - подчеркнул Артемьев.

Так, в пятницу, 8 октября, в центре «Космонавтика и авиация» пройдет концерт «Растение – это звук. Космические медитации». В субботу состоится бесплатная лекция «Космос как место для жизни» из цикла «Космическая колонизация». На 10 октября запланированы тематические экскурсии «Спутники. Земля из космоса», их участники смогут увидеть данные, полученные с российского спутника «Метеор». Кроме того, в воскресенье в центре пройдет интерактивная лекция основателя проекта «Мы верим в космос» Дениса Прудника. Она будет посвящена созданию ракет-носителей «Восток».

Добавим, посетить лекции и мероприятия Всемирной недели космоса можно по предварительной регистрации на сайте ВДНХ.