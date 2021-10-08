Депутат МГД Артемьев рассказал о программе Всемирной недели космоса на ВДНХ

Программа Всемирной недели космоса, которая проходит в столичном центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, позволит москвичам узнать о его будущем развитии. Об этом рассказал депутат Московской городской думы, летчик-космонавт Олег Артемьев.

«В течение недели в центре проходили экскурсии, лекции и детские квесты для тех, кто мечтает связать свою жизнь со «звездной профессией», но особенно насыщенная программа будет на выходных», - подчеркнул Артемьев.

Так, в пятницу, 8 октября, в центре «Космонавтика и авиация» пройдет концерт «Растение – это звук. Космические медитации». В субботу состоится бесплатная лекция «Космос как место для жизни» из цикла «Космическая колонизация». На 10 октября запланированы тематические экскурсии «Спутники. Земля из космоса», их участники смогут увидеть данные, полученные с российского спутника «Метеор». Кроме того, в воскресенье в центре пройдет интерактивная лекция основателя проекта «Мы верим в космос» Дениса Прудника. Она будет посвящена созданию ракет-носителей «Восток».

Добавим, посетить лекции и мероприятия Всемирной недели космоса можно по предварительной регистрации на сайте ВДНХ.

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А ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход работ по реконструкции ВДНХ. Градоначальник подчеркнул, что в этом году практически на 99% завершены работы по созданию новой инженерной инфраструктуры и благоустройства на более чем 300 га ВДНХ.

«Внешний вид, ландшафт ВДНХ приобрел не только первозданный вид, но и значительно улучшил по качеству свои видовые характеристики. Лицо ВДНХ серьезно изменилось в лучшую сторону», - подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, уже завершена научная реставрация 23 уникальных объектов культуры на территории ВДНХ, в том числе павильон №31 «Геология».

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ФОТО: РИА Новости
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