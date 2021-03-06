Дептранс Москвы рассказал об изменениях в тарифах на парковку
В Москве с 5 апреля будут изменены тарифы на платную парковку на 193 участках самых загруженных улиц. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной столицы.
В Дептрансе отметили, что загрузка данных участков в настоящий момент превышает 90% и в пиковых значениях достигает 96%. При этом в ведомстве уточнили, что изменение цен затронет всего 10% платных мест.
При этом Дептранс подчеркивает, что ряд улиц получат сниженные тарифы. На остальных участках будет работать дифференцированный тариф. При максимальной загрузке один час парковки будет стоить 380 рублей.
В департаменте предполагают, что в результате мер дороги станут свободнее, появится 15-20% свободных парковочных мест. Для местных жителей при наличии у них резидентного разрешения сохранится право на свободную парковку.
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