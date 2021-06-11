Дептранс Москвы изменил правила аренды самокатов
Сервисы краткосрочной аренды ("шеринга") электрических самокатов Москвы в течение недели ограничат предельную скорость устройств 25 км/ч. Об этом сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
В парках и на наиболее сложных участках дорог будут так называемые "медленные зоны", при проезде через них скорость будет автоматически снижаться до уровня 15 км/ч. В столице насчитывается 45 таких зон. В дальнейшем в них намерены установить информационные таблички.
Новая редакция правил также определяет требования для операторов проката. Парк самокатов не должен превышать 10 тысяч устройств, 30% из них должны находиться внутри Садового кольца, а еще 30% - между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Только оставшиеся 40% самокатов могут располагаться за пределами ТТК.
Ранее Петербург также ограничил работу аренды самокатов на территории исторического центра. Данные правила должны снизить количество ДТП и травм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru