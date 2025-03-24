Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до пяти

Предварительно, пять человек скончались в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму, сообщили в управлении МВД региона.

ДТП произошло на трассе Симферополь – Евпатория.

В Москве три человека пострадали в ДТП с тремя машинами

Ранее сообщалось о трех погибших и 15 пострадавших. На данный момент количество пострадавших уточняется. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На место выехал и.о. прокурора Крыма.

Ранее в Марий Эл девять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: МВД Крыма
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