В Москве три человека пострадали в ДТП с тремя машинами

Три автомобиля столкнулись в Новой Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Героя России Чернышева.

«В результате дорожной аварии три человека получили травмы и были госпитализированы», - отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега и возможной гололедицы, пишет Ura.ru.

