В Москве три человека пострадали в ДТП с тремя машинами
17 марта 202510:40
Три автомобиля столкнулись в Новой Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы.
По данным ведомства, ДТП произошло на улице Героя России Чернышева.
«В результате дорожной аварии три человека получили травмы и были госпитализированы», - отмечается в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега и возможной гололедицы, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru