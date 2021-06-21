Число КТ-центров для диагностики COVID-19 в Москве увеличилось до 35
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что на базе столичных поликлиник ввели в работу ещё пять КТ-центров, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, новые центры открыты на базе городских поликлиник №8, 9 и 45, а также консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1. Заммэра отметила, что теперь общее количество КТ-центров, которые позволяют снять нагрузку со стационаров, составляет 35.
«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности», - добавила она.
Ракова напомнила, что благодаря КТ-исследованию при диагностике COVID-19 медики могут на ранних этапах выявить осложнения и максимально быстро приступить к лечению, либо госпитализировать пациента. При этом в КТ-центрах бесплатно выдают необходимые лекарства, а также проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ.
Ранее в российском оперштабе рассказали, что в Москве за сутки выявили 7 584 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает RT. Всего с начала пандемии в столице зафиксировано выявлено 1 294 154 случая COVID-19.
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