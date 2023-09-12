Четыре жилых корпуса по программе реновации появятся в ЮЗАО в 2024 году

Четыре новых жилых корпуса в рамках программы реновации будут введены в эксплуатацию в 2024 году. Они будут находиться в районе Коньково (ЮЗАО) по адресу: улица Бутлерова, з/у 34.2, участок 1.2. Сейчас на объекте ведется устройство котлована. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Вентилируемые фасады корпусов переменной этажности с подземным паркингом будут облицованы бетонной плиткой бежевого оттенка и фиброцементными панелями белого цвета. На них разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Из предусмотренных проектом 560 квартир (344 однокомнатных, 164 двухкомнатных и 52 трехкомнатных) четыре оборудуют для маломобильных жильцов, расширив дверные проемы и коридоры, а также установив специальную сантехнику. Во всех жилых помещениях выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации.

На нежилых первых этажах появятся культурные, коммерческие и социальные объекты. В жилой части разместятся лифтовой холл, колясочная, помещение для инвентаря, технические помещения и почтовые ящики.

Современные лифты в каждом корпусе оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Для удобства жильцов вход в корпуса, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.

Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

