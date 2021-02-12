Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
Четверть месячной нормы осадков – а именно 9 миллиметров – выпала Москве с полуночи до шести часов вечера пятницы. Об этом сообщили в столичном метеобюро.
В Гидрометцентре, в свою очередь, подчеркнули, что был побит суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году – тогда в городе выпало 7 миллиметров осадков. Ранее синоптики заявили, что пик снегопада в Москве придётся на период с полуночи до 15:00 субботы.
А ранее сообщалось, что в субботу в Москве прогнозируется рекорд по количеству и высоте сугробов. Портал «Метеоновости» отмечает, что снегопад усилится вечером пятницы и будет идти в субботу, сугробы вырастут на 20-30 сантиметров, а в субботу вечером начнется метель с ветром в 12-17 метров в секунду.
На дорогах прогнозируются заторы и снежный накат.
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