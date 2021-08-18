«Будьте осторожны!»: Собянин предупредил москвичей о ливне с градом

Сергей Собянин предупредил жителей столицы о грозе, граде и шквалистом ветре с порывами до 25 м/с, которые ожидаются в мегаполисе в ближайшие часы. Мэр Москвы попросил горожан быть осторожными.

«Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей»,- говорится в сообщении градоначальника в Twitter.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за надвигающегося на столицу ливня с градом все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

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А ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за один вечер 18 августа может выпасть более трети месячной нормы осадков, пообещав жителям столицы «два ведра воды на квадратный метр».

Помимо ливня, сопровождающегося порывами ветра, на Москву обрушится и «мозаичный град» диаметром до двух сантиметров, добавил Тишковец.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаМоскваСергей Собянин
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