Большой Московский цирк могут закрыть на фоне пандемии

Кроме того, Запашный рассказал о запрете на продажу билетов в кассе. По его словам, теперь зрители не смогут их купить непосредственно перед представлением.

Он напомнил, что многие люди боятся покупать электронные билеты.

«Сейчас настало такое время, когда даже самые благие инициативы порой выглядят совсем нелепо. Мы не привыкли так жить», - цитирует его слова «Радио 1».

Ранее мэрия Москвы перевела все городские культурные учреждения на электронные билеты. Кроме того, в московских ночных клубах и барах вводится система чек-ин. С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей заведений, которые работают с 00.00 часов ночи до 06.00 часов утра, станет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

