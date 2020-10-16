Большой Московский цирк могут закрыть на фоне пандемии
В большом Московском цирке обсуждают возможность закрытия из-за новых требований и ограничений, заявил гендиректор цирка Эдгард Запашный.
«Руководство Москвы активно продвигает инициативу о специальной продаже билетов. Прозвучала информация о том, что человек должен оставлять свои персональные данные. Другой вопрос – ответственность за сбор подобных материалов», - сказал он.
Кроме того, Запашный рассказал о запрете на продажу билетов в кассе. По его словам, теперь зрители не смогут их купить непосредственно перед представлением.
Он напомнил, что многие люди боятся покупать электронные билеты.
«Сейчас настало такое время, когда даже самые благие инициативы порой выглядят совсем нелепо. Мы не привыкли так жить», - цитирует его слова «Радио 1».
Ранее мэрия Москвы перевела все городские культурные учреждения на электронные билеты. Кроме того, в московских ночных клубах и барах вводится система чек-ин. С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей заведений, которые работают с 00.00 часов ночи до 06.00 часов утра, станет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.
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