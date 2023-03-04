Большая часть трассы из Крыма через новые регионы уже отремонтирована
Трасса из Крыма в Ростов-на-Дону, проходящая через новые регионы РФ, по большей части отремонтирована. Об этом сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.
Говоря о дорогах, ведущих в Херсонскую область, Лукашенко назвал их состояние удовлетворительным.
«Мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог у нас ведутся по территории Республики Крым силами госпредприятия "Крымавтодор". Дорога, которая идет из Крыма через Джанкой и Мариуполь, уходит в Херсонскую область, по большей части уже отремонтирована», — цитирует замминистра ТАСС.
В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что «при благоприятном стечении обстоятельств» дорога станет основным транспортным коридором из центральных регионов на Юг и Северный Кавказ. Константинов подчеркнул, что трасса становится федеральной, и в нее «будут вкладываться большие деньги».
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