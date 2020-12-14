Более трех тысяч пожертвований сделали москвичи через благотворительный сервис на mos.ru — Сергунина

Москвичам, сделавшим пожертвование на благотворительность с помощью сервиса на портале mos.ru, получили уведомления о результатах его работы. В них говорится о распределении средств между фондами-участниками, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, такие отчеты жертвователи будут получать регулярно. К проекту подключились 15 благотворительных организаций. Количество пожертвований превысило три тысячи, их средний размер составляет более 200 рублей.

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Благотворительный сервис начал работать на портале mos.ru в октябре. На странице «Мои платежи» пользователям нужно выбрать в блоке «Благотворительность» программу фонда и сумму перевода.

Сейчас любой житель столицы может направить средства в фонды, помогающие тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также бездомным животным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Благотворительность
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