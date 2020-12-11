Вырученные с продажи акций «Тинькофф» 200 млн долларов уйдут на основание благотворительного фонда

Траст бизнесмена Олега Тинькова продал глобальные депозитарные расписки (GDR) группы «Тинькофф» (TCS Group) на сумму в 325 миллионов долларов. Бизнесмен сократил свою долю в компании до 35,1%, сообщает РБК.

Тиньков отметил, что вырученные средства он использует для решения юридических проблем, а 200 миллионов долларов направит на создание благотворительного фонда, который будет решать проблемы рака крови и развития института донорства.

США выдали ордер на арест Олега Тинькова

Минюст США в марте обвинил Тинькова в сокрытии сведений об активах на 1 млрд долларов. Предприниматель живет в Лондоне, поэтому решение о его экстрадиции в США будет принимать Вестминстерский магистратский суд.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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