Вырученные с продажи акций «Тинькофф» 200 млн долларов уйдут на основание благотворительного фонда

Траст бизнесмена Олега Тинькова продал глобальные депозитарные расписки (GDR) группы «Тинькофф» (TCS Group) на сумму в 325 миллионов долларов. Бизнесмен сократил свою долю в компании до 35,1%, сообщает РБК.

Тиньков отметил, что вырученные средства он использует для решения юридических проблем, а 200 миллионов долларов направит на создание благотворительного фонда, который будет решать проблемы рака крови и развития института донорства.