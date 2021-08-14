Более ста тысяч человек остались без электричества из-за непогоды в Краснодарском крае
Более 100 тысяч человек в 11 населенных пунктах Краснодарского края остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
«Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 тысяч человек. Работают аварийно-восстановительные бригады», — отмечается в сообщении.
Сильные дожди обрушились на Краснодарский край в ночь на пятницу. Из-за ливней подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах, напоминает ОТР. Режим ЧС введен в 14 муниципалитетах региона. По данным Гидрометцентра, грозовые дожди на Кубани продлятся до понедельника.
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