Более ста тысяч человек остались без электричества из-за непогоды в Краснодарском крае

«Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 тысяч человек. Работают аварийно-восстановительные бригады», — отмечается в сообщении.

Сильные дожди обрушились на Краснодарский край в ночь на пятницу. Из-за ливней подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах, напоминает ОТР. Режим ЧС введен в 14 муниципалитетах региона. По данным Гидрометцентра, грозовые дожди на Кубани продлятся до понедельника.

