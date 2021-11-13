Более четырех тонн рыбных деликатесов изъяли у браконьеров в Хабаровском крае

Отмечается, что граждан, добывающих и перерабатывающих биоресурсы для последующей реализации, выявили в районе мыса Иванова и в населенном пункте Датта в Хабаровском крае.

«Изьято более двух тонн краба различного видового состава и крабовой продукции, свыше 1,2 тонны мяса морского гребешка и порядка 1,2 тонны рыбы и рыбной продукции без документов, подтверждающих законность их происхождения», —цитирует сообщение ТАСС.

По предварительной оценке, причиненный браконьерами ущерб водным биоресурсам РФ превышает 30 млн рублей.

