Более четырех тонн рыбных деликатесов изъяли у браконьеров в Хабаровском крае

Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Хабаровскому краю и ЕАО изъяли у браконьеров более четырех тонн рыбных деликатесов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что граждан, добывающих и перерабатывающих биоресурсы для последующей реализации, выявили в районе мыса Иванова и в населенном пункте Датта в Хабаровском крае.

«Изьято более двух тонн краба различного видового состава и крабовой продукции, свыше 1,2 тонны мяса морского гребешка и порядка 1,2 тонны рыбы и рыбной продукции без документов, подтверждающих законность их происхождения», —цитирует сообщение ТАСС.

По предварительной оценке, причиненный браконьерами ущерб водным биоресурсам РФ превышает 30 млн рублей.

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ТЕГИ:РыбаБраконьерыХабаровский Край
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