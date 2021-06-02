Росрыболовство изменит требования для рыболовецких сетей, чтобы защитить дельфинов

Предполагается, что дельфины смогут легко рвать новые сети и уплывать. Заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов отметил, что останется маленький район, где эти орудия лова разрешены.

Ранее директор центра «Безмятежное море» Анастасия Коростелева заявила, что крымские экологи с начала 2021 года нашли свыше 300 мертвых дельфинов. В нескольких случаях эксперты обнаружили признаки прилова дельфинов в жаберных сетях.

