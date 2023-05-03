Более 300 человек эвакуируют из курганского села из-за пожара. Видео

Более трёх сотен жителей эвакуируют из села Озёрное в Курганской области в связи с природным пожаром. Местные власти приняли такое решение в предупредительных целях, во избежание жертв среди людей, информирует региональный главк МЧС.

Огненный фронт в районе населённого пункта на сегодня составляет 1,5 километра. Распространение пожара сдерживают авиация МЧС России и пожарно-спасательные отряды, передает RT.