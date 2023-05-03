Более 300 человек эвакуируют из курганского села из-за пожара. Видео

Более трёх сотен жителей эвакуируют из села Озёрное в Курганской области в связи с природным пожаром. Местные власти приняли такое решение в предупредительных целях, во избежание жертв среди людей, информирует региональный главк МЧС.

Огненный фронт в районе населённого пункта на сегодня составляет 1,5 километра. Распространение пожара сдерживают авиация МЧС России и пожарно-спасательные отряды, передает RT.

Число жертв пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух

Серия природных пожаров фиксируется в целом ряде российских регионов. Есть несколько погибших. Так, в поселке Сосьва Свердловской области сгорело более ста домов, жилья лишились около 660 человек.

Горят населенные пункты и в Омской области. Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал видео поездки врио губернатора Виталия Хоценко на место крупных пожаров в Крутинском и Большереченском районах. По местам пожарищ его провезла местная пенсионерка.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: 45.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЭвакуацияКурганская ОбластьПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры