Более 300 человек эвакуируют из курганского села из-за пожара. Видео
Более трёх сотен жителей эвакуируют из села Озёрное в Курганской области в связи с природным пожаром. Местные власти приняли такое решение в предупредительных целях, во избежание жертв среди людей, информирует региональный главк МЧС.
Огненный фронт в районе населённого пункта на сегодня составляет 1,5 километра. Распространение пожара сдерживают авиация МЧС России и пожарно-спасательные отряды, передает RT.
Серия природных пожаров фиксируется в целом ряде российских регионов. Есть несколько погибших. Так, в поселке Сосьва Свердловской области сгорело более ста домов, жилья лишились около 660 человек.
Горят населенные пункты и в Омской области. Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал видео поездки врио губернатора Виталия Хоценко на место крупных пожаров в Крутинском и Большереченском районах. По местам пожарищ его провезла местная пенсионерка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru