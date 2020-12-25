Более 30 рейсов отменены или задержаны в Москве из-за снегопада

Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада.

Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Гидрометцентр прогнозирует аномальный холод в Сибири

Ранее сообщилось о задержке и отмене 18 рейсов, пишет «Газета.ру».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в пятницу ожидается «настоящий снежный коллапс». Будет снег, метель, гололед. За сутки может выпасть более десяти сантиметров осадков, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости
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