Более 30 рейсов отменены или задержаны в Москве из-за снегопада
25 декабря 202009:47
Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада.
Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Ранее сообщилось о задержке и отмене 18 рейсов, пишет «Газета.ру».
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в пятницу ожидается «настоящий снежный коллапс». Будет снег, метель, гололед. За сутки может выпасть более десяти сантиметров осадков, передает РИА ФАН.
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24 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru