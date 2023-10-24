Более 30 объектов культуры появятся в Москве до 2027 года

Столичные власти планируют реконструировать и построить за счет бюджетных средств 32 объекта культуры за три года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вице-мэр подчеркнул, что столица ответственно относится к развитию сферы культуры, в частности, к сохранению культурного наследия. Он добавил, что работы по строительству и реконструкции объектов культуры проводятся в рамках реализации Адресной инвестиционной программы на 2024-2026 годы.

Так, заявил глава Стройкомплекса, реконструкция кинотеатра «Полярный» (Южное Медведково, СВАО) и Центрального Московского ипподрома (Беговой район, САО) закончится до 2027 года. Кроме того, строительство помещения для картинной галереи художника Василия Нестеренко завершится в течение трех лет в Бутырском районе (СВАО). Также две школы искусств появятся в Новой Москве (поселения Московский и Воскресенское).

Отмечается, что важно не только сохранять, но и развивать культурные объекты, вовлекать их в повседневную жизнь. Сегодня в столице появляется множество современных общественных пространств, благодаря этому московская среда становится более разнообразной и привлекательной не только для москвичей, но и для гостей столицы, которые могут посетить и центр Москвы, и отдаленные районы города.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил важность появления новых центров культуры в Москве для улучшения социального самочувствия и жизненного уклада москвичей. Это способствует стимуляции локальных идентичностей, развитию местного патриотизма и появлению сплоченных сообществ в Москве, подчеркнул он.

Адресная инвестиционная программа на 2024-2026 годы, утвержденная столичным мэром Сергеем Собяниным, предусматривает строительство около 760 городских объектов: линий и станций метро, школ и детсадов, больниц и поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и так далее.

