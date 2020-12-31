Более 3 млрд рублей выделят регионам РФ на обновление городского транспорта

Российские регионы в 2021 году получат 3,5 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса.

В сообщении уточняется, что средства выделят из федерального бюджета на обновление городского пассажирского транспорта. Деньги получат Екатеринбургская, Красноярская, Казанская, Воронежская, Новосибирская, Омская, Самарско-Тольяттинская, Пермская, Череповецкая, Нижегородская, Ивановская, Кемеровская и Саратовская агломерации, которые которые прошли конкурсный отбор.

В министерстве отметили, что всего в регионы будут поставлены 412 экземпляров «современной и экологичной пассажирской техники» - 305 автобусов и 107 троллейбусов. Благодаря лизингу перевозчики смогут приобрести транспорт у ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» со скидкой 60%.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь проезд в московском метрополитене будет бесплатным до 6 утра 1 января. Кроме того, будут действовать более 174 маршрутов наземного городского транспорта. Бесплатный проезд будет и в Рождество.

