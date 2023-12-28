Более 230 социальных и коммерческих объектов построено в Москве в 2023 году

Более 230 объектов социальной и коммерческой инфраструктуры возведены и сданы в строй в российской столице в этом году. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, в каждом районе мегаполиса строятся именно те объекты, в которых наиболее нуждаются жители.

«Речь, в частности, идёт о новых дорогах, станциях метро или железных дорогах. Все эти объекты улучшают транспортную доступность. Возводимые социальные объекты повышают комфорт жизни. Коммерческие объекты формируют экономику столицы», – отметил Бочкарёв.

На месте промзон Москвы за десять лет построили 40 млн кв.м недвижимости

Согласно данным заместителя мэра, с начала года в Москве было построено 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности. Их совокупная площадь составила почти 1,2 миллиона квадратных метров.

Кроме того, возведено свыше 120 деловых, производственных, коммерческих, торговых и коммунальных объектов. Их общая площадь составила 1,5 миллиона квадратных метров.

Андрей Бочкарёв обратил внимание на то, что принципы полицентризма и комплексности применяются как на новых территориях мегаполиса, так и на уже сложившихся. В качестве примера КРТ заммэра привёл проект «Октябрьское поле» на северо-западе города.

В процессе редевелопмента части этой промышленной зоны в уходящем году построена четырехэтажная школа на 800 учеников. Завершается строительство нескольких жилых корпусов и детского сада для 100 воспитанников. Бывшая промзона «Октябрьское поле» стала первой территорией, о комплексном развитии которой в 2020 году был заключен договор между инвестором и правительством Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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