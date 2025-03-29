СМИ: Режиссер «Электротеатра «Станиславский» Лабутин устроил дебош в столичном баре
Режиссер «Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в крафтовом московском баре Flying Inn на Тверской улице, передает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, 24 марта Лабутин весь вечер вел себя агрессивно. В какой-то момент режиссер перелез за барную стойку, сломал бармену нос и повредил брекеты администратору, а когда дебошира попытались выдворить — выбил стекло входной двери.
Лабутина задержали и доставили в отдел. За свое поведение он извинился и сказал, что оплатит сломанную дверь. С его слов, конфликт произошел из-за перепитого алкоголя.
Ранее актриса «Электротеатра «Станиславский» Алла Казакова была госпитализирована с сотрясением мозга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Режиссер «Электротеатра «Станиславский» Лабутин устроил дебош в столичном баре
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