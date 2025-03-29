Человеческие останки обнаружили в продуктовой тележке пенсионера в Санкт-Петербурге
29 марта 202518:42
В Санкт-Петербурге задержали 78-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщили в Следственно комитете России.
По факту убийства женщины было возбуждено уголовное дело.
В квартире в том же подъезде нашли человеческие останки. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.
Ранее нетрезвый житель Сочи въехал в помещение магазина в поселке Дагомыс, убил сотрудницу торговой точки и скрылся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже подозреваемого задержали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Федор Конюхов завершил свое путешествие из-за поломки лодки
- Человеческие останки обнаружили в продуктовой тележке пенсионера в Санкт-Петербурге
- МВФ озвучил новые сроки по концу конфликта на Украине
- В «Аптекарском огороде» МГУ зацвело помело
- Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тысячи
- Тело пропавшей 13-летней девочки нашли в Тверской области
- СМИ: Россияне заражаются неизвестным вирусом с кровавым кашлем
- МО РФ: В результате удара ВСУ по ГИС «Суджа» энергообъект фактически уничтожен
- Врачи сообщили, что у Паши Техника высокий риск летального исхода
- Ностальгия и отдых: Почему взрослые выбирают детский контент
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru