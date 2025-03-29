Человеческие останки обнаружили в продуктовой тележке пенсионера в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 78-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщили в Следственно комитете России.

Тело пропавшей 13-летней девочки нашли в Тверской области

По факту убийства женщины было возбуждено уголовное дело.

В квартире в том же подъезде нашли человеческие останки. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Ранее нетрезвый житель Сочи въехал в помещение магазина в поселке Дагомыс, убил сотрудницу торговой точки и скрылся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже подозреваемого задержали.

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ФОТО: Следственный комитет РФ
ТЕГИ:Уголовное ДелоУбийствоСанкт-Петербург

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