Человеческие останки обнаружили в продуктовой тележке пенсионера в Санкт-Петербурге

По факту убийства женщины было возбуждено уголовное дело.

В квартире в том же подъезде нашли человеческие останки. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Ранее нетрезвый житель Сочи въехал в помещение магазина в поселке Дагомыс, убил сотрудницу торговой точки и скрылся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже подозреваемого задержали.

