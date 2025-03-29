В Париже состоится аукцион, посвященный литографиям Шагала
29 марта 202521:20
В аукционном доме Sotheby’s пройдут торги, посвященные литографиям Марка Шагала.
Аукцион состоится 2 апреля в Париже.
Торги возглавит лот из 42-х литографий, иллюстрирующих древнегреческую поэму о Дафнисе и Хлое. Литографии оценили в 80–120 тысяч долларов.
Ранее картину «Иланг-иланг (розово-зеленый)» американского художника Энди Уорхола выставили на торги Artnet, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru