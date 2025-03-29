В Париже состоится аукцион, посвященный литографиям Шагала

В аукционном доме Sotheby’s пройдут торги, посвященные литографиям Марка Шагала.

«Автопортрет с ушанкой» Микеланджело Пистолетто выставили на торги

Аукцион состоится 2 апреля в Париже.

Торги возглавит лот из 42-х литографий, иллюстрирующих древнегреческую поэму о Дафнисе и Хлое. Литографии оценили в 80–120 тысяч долларов.

Ранее картину «Иланг-иланг (розово-зеленый)» американского художника Энди Уорхола выставили на торги Artnet, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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