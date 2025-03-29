ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области
Украинская сторона атаковала беспилотниками несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате украинской атаки никто не пострадал.
В селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждения получили частный дом и надворные постройки.
В хуторе Екатериновка от ударов дронов по стоянке предприятия огнем полностью уничтожен легковой автомобиль. Также были повреждены окна и радиатор трактора.
Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru