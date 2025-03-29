ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

По его словам, в результате украинской атаки никто не пострадал.

В селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждения получили частный дом и надворные постройки.

В хуторе Екатериновка от ударов дронов по стоянке предприятия огнем полностью уничтожен легковой автомобиль. Также были повреждены окна и радиатор трактора.

Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

