ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Украинская сторона атаковала беспилотниками несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника

По его словам, в результате украинской атаки никто не пострадал.

В селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждения получили частный дом и надворные постройки.

В хуторе Екатериновка от ударов дронов по стоянке предприятия огнем полностью уничтожен легковой автомобиль. Также были повреждены окна и радиатор трактора.

Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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