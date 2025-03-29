Миллениалы чаще остальных уходят со спектаклей
Чаще всего не досматривают спектакли и уходят миллениалы (67,6%), следует из результатов опроса МТС Live.
Кроме того, 43% представителей поколения Y признались, что испытывают при этом неловкость, еще 35% заявили о чувстве стыда перед другими зрителями. Примечательно, что 40% зумеров не испытывают негативных эмоций, если уходят со спектакля до его окончания.
Из результатов опроса также следует, что чаще всего (75,6%) в театры ходят бумеры (люди старше 55 лет). На втором месте расположились зрители от 18 до 24 лет (75%), на третьем (67,6%) - зрители 25-44 лет.
В опросе приняли участие более 1200 россиян из всех регионов России.
Ранее стало известно, что в Мариинском театре покажут оперу «Борис Годунов» в постановке кинорежиссера Андрея Тарковского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru