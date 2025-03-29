Миллениалы чаще остальных уходят со спектаклей

Кроме того, 43% представителей поколения Y признались, что испытывают при этом неловкость, еще 35% заявили о чувстве стыда перед другими зрителями. Примечательно, что 40% зумеров не испытывают негативных эмоций, если уходят со спектакля до его окончания.

Из результатов опроса также следует, что чаще всего (75,6%) в театры ходят бумеры (люди старше 55 лет). На втором месте расположились зрители от 18 до 24 лет (75%), на третьем (67,6%) - зрители 25-44 лет.



В опросе приняли участие более 1200 россиян из всех регионов России.

Ранее стало известно, что в Мариинском театре покажут оперу «Борис Годунов» в постановке кинорежиссера Андрея Тарковского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

