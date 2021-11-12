Более 200 тысяч детей заразились коронавирусом в Москве с начала пандемии

Более 200 тысяч несовершеннолетних, заражённых коронавирусом, выявлено в российской столице с начала пандемии. Такую статистику озвучил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов. По его словам, около 5% из числа инфицированных детей прошли лечение в больницах.

Как отметил Османов, во время нынешней четвёртой волны кронавируса в стационары города стало поступать больше больных COVID-19 детей. По сравнению с предыдущей волной произошёл двукратный рост, а по сравнению с первой и второй волнами заболеваемость среди этой группы подскочила в три и четыре раза.

Кроме того, сейчас фиксируются случаи заболевания COVID-19 новорожденных и детей грудного возраста, чего практически не было в начале пандемии.

