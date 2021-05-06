Более 150 погибших нерп нашли на побережье Каспийского моря

Группа московских и дагестанских ученых обнаружили более 150 погибших нерп на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы, заявил ТАСС координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров. Нерпы занесены в Красную книгу России.

Никифоров отметил, что через каждые 50 метров на пляже встречается мертвый каспийский тюлень. Координатор посчитал, что в скором времени число обнаруженных трупов животных достигнет 200.