Более 150 погибших нерп нашли на побережье Каспийского моря

Группа московских и дагестанских ученых обнаружили более 150 погибших нерп на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы, заявил ТАСС координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров. Нерпы занесены в Красную книгу России.

Никифоров отметил, что через каждые 50 метров на пляже встречается мертвый каспийский тюлень. Координатор посчитал, что в скором времени число обнаруженных трупов животных достигнет 200.

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Директор института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев уточнил, что некоторых нерп нашли без шкур, других обнаружили в рыболовных сетях.

Сто лет назад количество нерп на Каспии было более миллиона, а сейчас колеблется от 50 до 70 тысяч. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил каспийским тюленям статус находящихся под угрозой исчезновения. В 2020 году нерпы были занесены в Красную книгу России.

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ФОТО: РИА Новости/Петр Петрович Малиновский
ТЕГИ:Каспийское МореДагестанЖивотные
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