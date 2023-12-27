Бочкарёв: Ввод индивидуального жилья в Новой Москве в 2023 году не сократился

Более 657 тысяч квадратных метров индивидуального жилья введено в строй на территории Новой Москвы в текущем году. Эти показатели соответствуют темпам, которые были набраны в предыдущие годы, рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его оценке, к февралю будущего года будет введено еще от 60 до 70 тысяч квадратных метров. Как отметил Бочкарёв, индивидуальное жилье в ТиНАО пользуется довольно большим спросом. Согласно прогнозам, набранные темпы строительства будут сохранены и в будущем.

Как пояснил заместитель градоначальника, на это влияет неплохая цена по сравнению с аналогичными квартирами в старых границах мегаполиса.