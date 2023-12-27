Бочкарёв: Ввод индивидуального жилья в Новой Москве в 2023 году не сократился
Более 657 тысяч квадратных метров индивидуального жилья введено в строй на территории Новой Москвы в текущем году. Эти показатели соответствуют темпам, которые были набраны в предыдущие годы, рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его оценке, к февралю будущего года будет введено еще от 60 до 70 тысяч квадратных метров. Как отметил Бочкарёв, индивидуальное жилье в ТиНАО пользуется довольно большим спросом. Согласно прогнозам, набранные темпы строительства будут сохранены и в будущем.
Как пояснил заместитель градоначальника, на это влияет неплохая цена по сравнению с аналогичными квартирами в старых границах мегаполиса.
«В Новой Москве предлагается жилье средней и малой этажности, таунхаусы, коттеджные поселки. Спрос поддерживает развитая социальная, транспортная и рекреационная инфраструктура. Кроме того, сегменте ИЖС поддерживает возможность ипотечного кредитования», – рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
В границах ТиНАО к 2032 году планируется возвести 20,5 миллиона квадратных метров жилья. В это число включаются дома по программе реновации и ИЖС. Как уточнил Жидкин, в целом, градостроительный потенциал Новой Москвы, исходя из генерального пплана, превышает 70 миллионов квадратных метров. Одна из ключевых целей города - достижение к 2032 году показателя в один миллион жителей в Новой Москве.
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