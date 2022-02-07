Бочкарёв: Станция БКЛ «Печатники» готова почти наполовину

Строительная готовность станции «Печатники» восточного участка Большой кольцевой линии московского метро, без учета пересадочного узла, составляет 47%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. При этом земляные работы на объекте завершены уже на 90%.

«Активно ведутся монолитные работы, монтаж внутренних стен и перегородок, также продолжается архитектурная отделка и установка инженерных систем», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Станция БКЛ будет иметь пересадку на радиальную Люблинско-Дмитровскую линию, которую планируется открыть одновременно с ней. Архитектурный облик «Печатников» основан на образе заглавной буквы «П».

«Колонны, расположенные у эскалаторов и лестниц переходного моста, предполагается организовать в виде композиции из двух букв «П». В торцах станции будут располагаться композиции из перевернутых букв «П», они же будут выполнять функции скамеек для пассажиров. Цветовая гамма «Печатников» будет черно-белой», - пояснил заммэра.

На базе «Печатников» будет создан крупный транспортно-пересадочный узел - помимо перехода на салатовую ветку там организуют выход к строящейся станции второго Московского центрального диаметра. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов.

«Создание ТПУ проходит в непростых условиях, участок характеризуется сложной гидрогеологией. Строительство «Печатников» БКЛ ведется в непосредственной близости от действующей станции радиальной линии и коллектора реки Нищенка. Там организован круглосуточный мониторинг состояния прилегающих сооружений и инженерных сетей для обеспечения безопасности и качества подземных работ», – подчеркнул глава инжинирингового холдинга.

В состав восточного участка БКЛ, помимо «Печатников», входят станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Текстильщики». Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.



