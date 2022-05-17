Бочкарев: основные конструкции Национального космического центра возведены на 80%

Готовность основных конструкций Национального космического центра (НКЦ) превысила 80%. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в высотной части здания в монолите выполнены 16 этажей. В 288-метровой башне на уровне 17-го этажа готовы вертикальные конструкции стен и колонн, и ведутся работы по возведению межэтажного перекрытия.

«Национальный космический центр – проект федерального значения. Строительство этого важного для всей космической отрасти страны объекта ведется активными темпами. На сегодняшний день готовность основных конструкций комплекса зданий составляет около 82%. Уложено 142 тысячи кубометров бетона. В низкоэтажной части комплекса выполнено 7 тысяч квадратных метров кровли, продолжается устройство внутренних перегородок, монтируются инженерные сети», – отметил Бочкарёв.

При строительстве космического центра в Москве применяются современные технологии

Также продолжается устройство монолита в здании конгрессно-делового центра и на подземной парковке. Строители рассчитывают полностью закончить работы по устройству подземной парковки до конца месяца. Кроме того, в низкоэтажной части начат монтаж технического оборудования, а к началу лета там планируется приступить к установке систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов и кабеленесущие конструкции.

Общая площадь комплекса зданий Национального космического центра – более 250 тысяч квадратных метров. Он должен стать одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, объединив ведущие организации ракетно-космической отрасли страны и ситуационный центр госкорпорации «Роскосмос».

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