Бочкарёв: Для соединения двух отрезков МЦД-5 потребуются подземные работы в центральной части города

Часть МЦД-5 уйдёт под землю в центре Москвы. Такое решение может потребоваться для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого. Вопрос о сооружении 12-километрового тоннеля сейчас прорабатывается, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Запуск МЦД-5 – самый сложный этап работы из всех диаметров. Если МЦД-3 и МЦД-4 достраиваются и реконструируются на уже существующих рельсах, то с МЦД-5 ситуация сложнее. Для соединения двух направлений железной дороги нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей», - сказал Бочкарёв.