Бочкарёв: Для соединения двух отрезков МЦД-5 потребуются подземные работы в центральной части города
Часть МЦД-5 уйдёт под землю в центре Москвы. Такое решение может потребоваться для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого. Вопрос о сооружении 12-километрового тоннеля сейчас прорабатывается, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Запуск МЦД-5 – самый сложный этап работы из всех диаметров. Если МЦД-3 и МЦД-4 достраиваются и реконструируются на уже существующих рельсах, то с МЦД-5 ситуация сложнее. Для соединения двух направлений железной дороги нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей», - сказал Бочкарёв.
Он также пояснил, что по плану на этом участке разместятся четыре остановочных пункта. Скрываться под землю поезда будут в районе станции метро «Рижская», затем через остановки в районе Комсомольской площади и станции метро «Китай-город» выходить из тоннеля на Павелецкий вокзал. Как отметил Бочкарёв, возведение тоннелей метро и МЦД имеет ряд различий, например, в габаритах поездов и в способе подачи тока.
Ранее глава строительного комплекса рассказал о том, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2023 год.
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