Бочкарёв: Более 45 спортивных объектов появится в Москве к 2024 году
Через три года в Москве появится более 45 спортивных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, с начала 2021 года в эксплуатацию введены 15 спортивных объектов, еще более 30 комплексов планируется построить до конца 2023 года.
Бочкарев отметил, что среди самых значимых строящихся сооружений – Международный центр самбо, центр бокса и ледовый комплекс «Кристалл» на территории Лужников, а также спортивный центр ЦСКА на Ходынском поле.
Глава Строительного комплекса, уточнил, что всего с 2011 года в столице появилось 136 новых спортивных объектов.
Ранее в ОНФ обсудили с олимпийскими чемпионами развитие дворового спорта. Важным условием для его является доступность спортивных площадок. Эту тему эксперты и известные спортсмены обсудили на круглом столе в Общероссийском народном фронте.
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