В ОНФ обсудили с олимпийскими чемпионами развитие дворового спорта

Важным условием для развития дворового спорта является доступность спортивных площадок. Эту тему эксперты и известные спортсмены обсудили на круглом столе в Общероссийском народном фронте.

В дискуссии принимали участие эксперты ОНФ и победители многих мировых и олимпийских первенств – Александр Карелин, Елена Вяльбе, Софья Великая и Евгений Ловчев. По их словам, многие прославленные спортсмены начинали с занятий именно на дворовых площадках. Поэтому у каждого россиянина должна быть возможность для занятий спортом в шаговой доступности от дома.

В свою очередь, лидер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» Татьяна Буцкая подчеркнула, что помимо обновления существующих дворовых площадок и строительства новых, необходимо расширять возможности находящихся в районах спортивных объектов.

«Пусть не все станут олимпийскими чемпионами, но занятие спортом с детства сохранит здоровье на всю жизнь, выработает привычку к активному образу жизни, отвлечет от мониторов компьютеров и смартфонов», - заметила Буцкая.

Кроме того, она добавила, что жители московских районов часто обращаются в приемную «Совета Матерей» с просьбами обновить спортплощадки и повысить их доступности. В связи с этим Буцкая предложила провести мониторинг спортивных объектов в округах.