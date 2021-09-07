В ОНФ обсудили с олимпийскими чемпионами развитие дворового спорта
Важным условием для развития дворового спорта является доступность спортивных площадок. Эту тему эксперты и известные спортсмены обсудили на круглом столе в Общероссийском народном фронте.
В дискуссии принимали участие эксперты ОНФ и победители многих мировых и олимпийских первенств – Александр Карелин, Елена Вяльбе, Софья Великая и Евгений Ловчев. По их словам, многие прославленные спортсмены начинали с занятий именно на дворовых площадках. Поэтому у каждого россиянина должна быть возможность для занятий спортом в шаговой доступности от дома.
В свою очередь, лидер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» Татьяна Буцкая подчеркнула, что помимо обновления существующих дворовых площадок и строительства новых, необходимо расширять возможности находящихся в районах спортивных объектов.
«Пусть не все станут олимпийскими чемпионами, но занятие спортом с детства сохранит здоровье на всю жизнь, выработает привычку к активному образу жизни, отвлечет от мониторов компьютеров и смартфонов», - заметила Буцкая.
Кроме того, она добавила, что жители московских районов часто обращаются в приемную «Совета Матерей» с просьбами обновить спортплощадки и повысить их доступности. В связи с этим Буцкая предложила провести мониторинг спортивных объектов в округах.
А ранее сообщалось, что шесть новых спортивных комплексов появятся в Москве к июлю 2022 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в рамках аукционов на право размещения некапитальных спортивных объектов были определены победители торгов, с которыми город заключил соглашения.
«В июле 2021 года город заключил с победителями торгов шесть договоров на право размещения некапитальных спортобъектов на участках общей площадью 2,18 гектара. Сумма ежегодных платежей по договорам составит 9,7 миллионов рублей», - сообщил Ефимов.
Новые спорткомплексы появятся на улице Твардовского, Сколковском шоссе, улице Генерала Белобородова, у платформы «Марк», на Проектируемом проезде и в 8-м микрорайоне Митино.
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