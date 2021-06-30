Бочкарев: Здания ММК в Сколково соответствуют стандартам экоустойчивого проектирования и строительства
Международный медицинский кластер (ММК) в Сколково — передовой проект не только в вопросах медицины, но также строительства и эксплуатации: здания ММК соответствуют международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Для оценки соответствия международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства французского участника ММК, университетского госпиталя Страсбурга, используется стандарт LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Эта система регулирует практически каждую составляющую работы здания: от вентиляции до водоснабжения – и оценивает, насколько эффективно происходит использование ресурсов», – рассказал заммэра.
По словам Бочкарева, даже расположение Страсбургского университетского госпиталя в ММК способствует эффективному применению ресурсов. Благодаря рациональной форме и ориентации здания возможно максимальное использование естественного света. Озеленение внутри и снаружи госпиталя будет благоприятно воздействовать на энергоэффективность, микроклимат, процесс выздоровления пациентов. Экономия топливно-энергетических ресурсов станет возможна благодаря интеллектуализации всех инженерных систем жизнеобеспечения здания.
Заммэра подчеркнул, что университетский госпиталь Страсбурга сможет получить сертификат LEED не ниже ступени SILVER, так как здесь обеспечат безопасность и благоприятные условия для жизнедеятельности пациентов и сотрудников, ограничение негативного воздействия эксплуатационной, хозяйственной и иных видов деятельности на окружающую среду, восстановление и рациональное использование природных ресурсов.
По словам генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ильдара Хайруллина, «зеленые» здания отличаются меньшим потреблением электроэнергии и меньшей отдачей тепла в окружающую среду.
«Для придания индивидуальности проекту госпиталя Страсбургского университета в Международном медицинском кластере будет спроектирована экстенсивная зеленая кровля на крыше и террасах здания. Подобное решение позволит повысить энергоэффективность здания за счет теплоизоляционных свойств зеленой кровли – в холодное время года она обеспечит снижение теплопотерь, а в теплое – позволит избежать излишнего нагрева помещений», – рассказал Хайруллин.
Кроме того, зеленая кровля удерживает до 90% осадков и позволяет уменьшить нагрузку на ливневую канализацию. Также озеленение крыш защищает кровельную гидроизоляцию от перепадов температур, ультрафиолета, механических повреждений, увеличивает срок ее эксплуатации.
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