Бочкарев: Станция «Новомосковская» готова почти наполовину

«Продолжаются работы по продлению Сокольнической линии метро. В настоящее время ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций станции "Новомосковская"», - сказал он.

По его словам, общая строительная готовность станции составляет 46%. Также он отметил, что строителям нужно будет проложить 2,4 км путей, а также построить станционный комплекс общей площадью более 11 тысяч «квадратов».

Заммэра также рассказал, что станция «Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией метро столицы. Так, для увеличения подачи теплого воздуха будет установлено дополнительное вентиляционное оборудование, а уменьшить теплоотдачу можно будет при помощи утепления вестибюлей и установки двойных стеклопакетов на путевых стенах.

