Бочкарев: Станция «Новомосковская» готова почти наполовину

Строительство станции «Новомосковская» Сокольнической линии московского метрополитена завершено почти наполовину. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В Московском метро запустили тематический поезд к 350-летию Петра I

«Продолжаются работы по продлению Сокольнической линии метро. В настоящее время ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций станции "Новомосковская"», - сказал он.

По его словам, общая строительная готовность станции составляет 46%. Также он отметил, что строителям нужно будет проложить 2,4 км путей, а также построить станционный комплекс общей площадью более 11 тысяч «квадратов».

Заммэра также рассказал, что станция «Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией метро столицы. Так, для увеличения подачи теплого воздуха будет установлено дополнительное вентиляционное оборудование, а уменьшить теплоотдачу можно будет при помощи утепления вестибюлей и установки двойных стеклопакетов на путевых стенах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМоскваРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры