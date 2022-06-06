В Московском метро запустили тематический поезд к 350-летию Петра I

«Запуская метропоезд, мы хотим привлечь внимание москвичей и гостей столицы к достижением Петра, его ратным победам, к его вкладу в технологическое развитие России того времени, и привлечь внимание к тем вещам, которые для нас является обыденностью, но которые привёз в Российскую империю именно Пётр - это газеты, Гражданский шрифт, это кофе и много другого. Как раз об этом будет рассказывать своим посетителям метропоезд Посвященный Петру I. Благодаря QR-кодам внутри составов, можно познакомиться с линией жизни Петра, с его основными достижениями и с тем наследием, которое Пётр оставил всем нам», - сказал он.

Ранее Российским военно-историческим обществом и Московским метрополитеном были запущены 14 тематических поездов, посвященных самым значимым победам, их отражению в русской культуре и кинематографе.

