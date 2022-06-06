В Московском метро запустили тематический поезд к 350-летию Петра I

В Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. Курсировать состав будет по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев. Новый состав стал совместным проектом Российского военно-исторического общества и проекта «Россия-Моя история».

Член Общественной палаты РФ, директор исторического парка «Россия – моя история» Иван Есин рассказал, что в оформление поезда вошли редкие портреты императора, а также интересные факты о жизни Петра I.

Выставка-погружение о Петре I откроется в парке «Россия — Моя история»

«Запуская метропоезд, мы хотим привлечь внимание москвичей и гостей столицы к достижением Петра, его ратным победам, к его вкладу в технологическое развитие России того времени, и привлечь внимание к тем вещам, которые для нас является обыденностью, но которые привёз в Российскую империю именно Пётр - это газеты, Гражданский шрифт, это кофе и много другого. Как раз об этом будет рассказывать своим посетителям метропоезд Посвященный Петру I. Благодаря QR-кодам внутри составов, можно познакомиться с линией жизни Петра, с его основными достижениями и с тем наследием, которое Пётр оставил всем нам», - сказал он.

Ранее Российским военно-историческим обществом и Московским метрополитеном были запущены 14 тематических поездов, посвященных самым значимым победам, их отражению в русской культуре и кинематографе.

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ФОТО: «Россия-Моя история»
ТЕГИ:ИсторияКультурное Наследие
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