Бочкарев: Станцию «Митьково» на МЦД-3 построят в следующем году

По его словам, реконструкция старых и возведение новых остановочных пунктов и станций призваны сделать Московские скоростные диаметры более комфортными для пассажиров. Так, проектом остановочного пункта «Митьково» предусмотрена новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль.

Бочкарев добавил, что открытие «Митьково» обеспечит удобную пересадку на трамвайную линию и пешеходную связь со станцией «Сокольники» Московского метрополитена.

В свою очередь глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что готовность объекта сегодня составляет 50%. Закончены монолитные работы по устройству пассажирской платформы, ведется монтаж навесов, укладка плитки и внутренняя отделка пассажирского вестибюля.

