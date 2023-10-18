Бочкарев: Станцию «Митьково» на МЦД-3 построят в следующем году
Возведение остановочного пункта «Митьково» (МЦД-3) закончится в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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По его словам, реконструкция старых и возведение новых остановочных пунктов и станций призваны сделать Московские скоростные диаметры более комфортными для пассажиров. Так, проектом остановочного пункта «Митьково» предусмотрена новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль.
Бочкарев добавил, что открытие «Митьково» обеспечит удобную пересадку на трамвайную линию и пешеходную связь со станцией «Сокольники» Московского метрополитена.
В свою очередь глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что готовность объекта сегодня составляет 50%. Закончены монолитные работы по устройству пассажирской платформы, ведется монтаж навесов, укладка плитки и внутренняя отделка пассажирского вестибюля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru